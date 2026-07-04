Spiegel: мотивом покушения на бизнесмена Ермолаева могли быть личные причины Spiegel: следствие рассматривает личную неприязнь мотивом покушения на Ермолаева

Москва4 июл Вести.Правоохранительные органы изучают возможные причины покушения на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, рассматривая как версии, связанные с организованной преступностью, так и личные мотивы.

Об этом написал журнал Der Spiegel.

На данный момент нет никаких доказательств, указывающих на участие спецслужб в этом преступлении говорится в публикации.

3 июля Интерпол раскрыл имя главной подозреваемой в совершении преступления, которой оказалась 39-летняя Анастасия Березовская. На ее арест международная организация выдала красный ордер. Березовская подозревается в покушении, совершенном в общественном месте с использованием взрывного устройства.

По информации французского телеканала BFMTV, женщина может находиться на территории Германии. Уточнялось, что она могла изменить внешность и выдавать себя за мужчину.

Позднее стало известно о задержании в Монако двоих ее сообщников, с которыми Березовская планировала бежать в Италию.

Кроме того, в Германии были проведены обыски в квартире и автомобиле подозреваемой. Правоохранители обнаружили некоторые улики, которые передали коллегам из Монако. Подробности о найденных доказательствах не раскрываются.

Инцидент со взрывом произошел вечером 29 июня. По данным властей Монако, в результате взрыва пострадали мужчина, женщина и ребенок.

Представители бизнесмена Вадима Ермолаева подтвердили, что именно он оказался среди пострадавших.

Генеральный прокурор княжества Стефан Тибо заявил, что произошедшее не классифицируется как теракт.

Газета Le Figaro со ссылкой на свои источники написала, что, согласно основной версии следствия, взрыв мог быть организован Службой безопасности Украины (СБУ) в качестве "предупреждения" для бизнесмена.

По данным издания, проживающая в Германии украинка, предположительно, оставила заминированную посылку у дома олигарха после чего направилась в коммуну Босолей (департамент Приморские Альпы на юге Франции).

В свою очередь, бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в интервью ИС "Вести" заявил о наличии тесных связей между Ермолаевым и украинскими спецслужбами.

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