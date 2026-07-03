BFMTV: двоих мужчин временно задержали по делу о взрыве в Монако

Двоих мужчин временно задержали по делу о взрыве в Монако, передает BFMTV BFMTV: двоих мужчин временно задержали по делу о взрыве в Монако

Москва3 июл Вести.Двух мужчин временно задержали по делу о взрыве в Монако, сообщил заместитель генерального прокурора княжества Морган Раймон.

По его данным, разыскиваемая гражданка Украины "действовала не в одиночку".

Относительная сложность взрывного устройства и способ его совершения, по-видимому, указывают на то, что человек, заложивший взрывное устройство, действовал не в одиночку сказал Раймон на пресс-конференции, которую транслировал канал BFMTV

Отмечается, что причастность задержанных не удалось установить, поэтому позже мера пресечения в отношении них была отменена.

Ранее стало известно, что в число подозреваемых по делу о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, который пострадал в результате взрыва в Монако, входит гражданка Украины.

По данным газеты, проживающая в Германии украинка оставила заминированную посылку у дома олигарха, после чего направилась в коммуну Босолей (департамент Приморские Альпы на юге Франции).

29 июня в Монако прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали три человека. В частности, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его 13-летний сын, а также неназванная женщина. Спутница Ермолаева получила тяжелые ранения ног и находится в критическом состоянии.