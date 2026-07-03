BFMTV: подозреваемая в организации взрыва в Монако была обнаружена в ФРГ

Подозреваемую в организации взрыва в Монако нашли в Германии BFMTV: подозреваемая в организации взрыва в Монако была обнаружена в ФРГ

Москва3 июл Вести.Женщина, подозреваемая в организации взрыва в Монако, из-за которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, была найдена в Германии. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

В материале указывается, что в Европе проходит полномасштабная операция по розыску предполагаемой преступницы.

Согласно внутренней записке полиции Монако, с которой BFMTV удалось ознакомиться в четверг, 2 июля, "этот человек, вероятно, замаскируется таким образом, чтобы выглядеть как мужчина" пишут авторы текста

Ранее стало известно, что во взрыве подозревают украинку. Предположительно, женщине около 30 лет.