Интерпол объявил в розыск гражданку Украины по делу о взрыве в Монако

Интерпол: по делу о взрыве в Монако разыскивается гражданка Украины Интерпол объявил в розыск гражданку Украины по делу о взрыве в Монако

Москва3 июл Вести.Международная организация уголовной полиции (Интерпол) опубликовала данные о розыске гражданки Украины Анастасии Березовской по запросу властей Монако.

Согласно информации, размещенной в базе Интерпола, Березовская подозревается в покушении, совершенном в общественном месте с использованием взрывного устройства.

В базе Интерпола указано, что подозреваемой 39 лет. Среди ее особых примет – татуировка на правой руке. Также отмечается, что она владеет немецким языком.

Вечером 29 июня у подъезда жилого дома в Монако прогремел взрыв, в результате которого трое человек получили серьезные ранения. Один из них – Вадим Ермолаев, бывший гражданин Украины, отказавшийся от гражданства, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских предпринимателей.