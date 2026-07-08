The Guardian: ликвидация подозреваемой в покушении на Ермолаева ударит по Киеву

The Guardian: убийство подозреваемой во взрыве в Монако дорого обойдется Киеву The Guardian: ликвидация подозреваемой в покушении на Ермолаева ударит по Киеву

Москва8 июл Вести.Убийство Анастасии Березовской, которую подозревали в исполнении теракта в Монако с целью покушения на жизнь украинского олигарха Вадима Ермолаева, нанесет серьезный ущерб киевскому режиму, говорится в публикации The Guardian.

Данный скандал может дорого стоить Киеву в политическом плане. Любые доказательства, связывающие сотрудников украинских спецслужб со взрывом на территории Европы, нанесут Украине серьезный ущерб отмечается в статье

Покушение на Ермолаева произошло 29 мая. У его дома в Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадали три человека. Сам Ермолаев выжил и уже вышел из комы, по данным французских СМИ.

Интерпол определил главной подозреваемой в организации взрыва 39-летнюю украинку Березовскую. По данным следствия, именно она подложила взрывное устройство. 7 июля тело Березовской было обнаружено под Киевом. В убийстве женщины признался офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины.