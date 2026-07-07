Предъявлены обвинения дела об убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева

Предъявлены обвинения в убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева Предъявлены обвинения дела об убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева

Москва7 июл Вести.Офис генерального прокурора Украины объявил о предъявлении обвинений двум лицам, задержанным по подозрению в убийстве украинки Анастасии Березовской, которая ранее фигурировала в числе подозреваемых в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Согласно данным следствия, убийство Березовской было совершено после ее возвращения на территорию Украины.

Задержанным инкриминируется умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, что соответствует пункту 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Среди фигурантов дела оказались действующий сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и бывший представитель правоохранительных органов.

В конце июня при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Труп женщины, обвиняемой в покушении, нашли 6 июля под Киевом. По этому делу ранее были задержаны офицер ГУР и бывший силовик.