Москва7 июлВести.Офис генерального прокурора Украины объявил о предъявлении обвинений двум лицам, задержанным по подозрению в убийстве украинки Анастасии Березовской, которая ранее фигурировала в числе подозреваемых в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Согласно данным следствия, убийство Березовской было совершено после ее возвращения на территорию Украины.
Задержанным инкриминируется умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, что соответствует пункту 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
Среди фигурантов дела оказались действующий сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и бывший представитель правоохранительных органов.
В конце июня при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Труп женщины, обвиняемой в покушении, нашли 6 июля под Киевом. По этому делу ранее были задержаны офицер ГУР и бывший силовик.