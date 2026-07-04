Nice Matin: бизнесмен Ермолаев вышел из комы после покушения в Монако

Украинский бизнесмен вышел из комы после взрыва в Монако, пишут СМИ Nice Matin: бизнесмен Ермолаев вышел из комы после покушения в Монако

Москва4 июл Вести.Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев вышел из комы после покушения на него в Монако. Об этом пишет газета Nice-Matin ("Утро Ниццы").

Журналисты напомнили, что после взрыва Ермолаева госпитализировали в больницу Марселя.

Вадим Ермолаев... вышел из комы говорится в публикации

Вместе с тем, по информации газеты, состояние дочери бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области Анны Насобиной, которая в момент взрыва находилась рядом с бизнесменом, по-прежнему оценивается как тяжелое. После госпитализации она перенесла операцию по ампутации ног, пишет французское издание. Врачи не исключили, что женщина может потерять зрение и слух, а также способность разговаривать.

Что касается состояния 13-летнего сына Ермолаева, по информации издания, полученные травмы сейчас не представляют угрозы для его жизни.

29 июня в Монако прогремел сильный взрыв. Взрывное устройство было начинено металлическими мелкими поражающими элементами. Пострадали три человека. В частности, сам Ермолаев, его спутница и его 13-летний сын. Интерпол раскрыл имя главной подозреваемой в совершении взрыва в Монако. Ей оказалась 39-летняя украинка Анастасия Березовская.