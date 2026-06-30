Женщине, пострадавшей при взрыве в Монако, оторвало ноги Nice-Matin: пострадавшей при взрыве в Монако женщине оторвало ноги

Москва30 июн Вести.Женщине, пострадавшей при взрыве в Монако, оторвало ноги, второй пострадавший, предположительно, бизнесмен украинского происхождения Вадим Ермолаев получил ожоги и осколочные ранения, сообщает издание Nice-Matin.

Ранее газета Figaro со ссылкой на источники в полиции сообщила, что три человека пострадали при взрыве в Монако.

Пострадавший от ожогов и осколочных ранений в результате взрыва был сфотографирован в сознании на носилках. Гораздо более критическим было состояние сопровождавшей его женщины, личность которой в понедельник вечером оставалась неустановленной. В результате взрыва у нее были частично оторваны нижние конечности говорится в публикации

По данным издания, женщина была экстренно госпитализирована в одну из больниц Ниццы, где ей провели ампутацию. Туда же доставили Ермолаева и третьего пострадавшего, чья личность пока не установлена.

Nice-Matin отмечает, что третьего пострадавшего отбросило взрывом. Он получил ожоги и ушибы, а также, предположительно, в его ноге застрял болт от взрывного устройства.

Ранее лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо отметил в соцсети X, что киевский режим Владимира Зеленского давно перешел черту.