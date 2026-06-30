Figaro: при взрыве в Монако мог пострадать украинский олигарх и его семья

Французские СМИ назвали предполагаемое имя пострадавшего при взрыве в Монако Figaro: при взрыве в Монако мог пострадать украинский олигарх и его семья

Москва30 июн Вести.В результате взрыва в Монако могли пострадать украинский олигарх, его супруга и их ребенок, сообщила газета Le Figaro.

Таким образом, согласно информации издания, все трое пострадавших являются членами одной семьи с Украины. Родители, один из которых, предположительно, является предпринимателем, находятся в критическом состоянии, а их несовершеннолетний — в тяжелом, но стабильном.

Издание Nice-Matin, в свою очередь, уточнило, что пострадавшие — мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток. Взрослые были доставлены в больницу Пастер в Ницце, ребенок — в больницу Ленваль.

Украинские СМИ, ссылаясь на свои источники, предположили, что среди пострадавших мог быть бизнесмен из Днепропетровска Вадим Ермолаев — владелец строительной корпорации.

Он входит в список ста самых богатых людей Украины и, по данным ряда украинских журналистов, может быть связан с деятельностью мошеннических колл-центров. В 2025 году его сына Артура задерживали на Кипре по аналогичному делу.

Вечером 29 июня в подъезде жилого дома произошел мощный взрыв. Источники в полиции сообщили Le Figaro, что пострадали три человека, двое из них в тяжелом состоянии. Предполагаемый виновник инцидента скрылся с места происшествия и объявлен в розыск.

Французский телеканал BFMTV утверждал, что в числе пострадавших также есть граждане России.

Государственный министр (глава правительства) княжества Кристоф Мирман в комментарии Agence France-Presse назвал происшествие терактом в истории этой страны.