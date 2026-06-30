Премьер Монако назвал взрыв первым терактом в истории страны Госминистр Монако: взрыв, вероятно, стал первым терактом в истории княжества

Москва30 июн Вести.Произошедший в Монако взрыв мог стать первым в истории княжества терактом, заявил государственный министр (глава правительства) страны Кристоф Мирман в интервью Agence France-Presse (AFP).

Речь, вероятно, идет о теракте приводит издание Nice-Matin слова Мирмана

По его мнению, взрывное устройство могло содержать болты и дробь.

Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда в княжестве происходит подобное уточнил политик

Между тем следует проявлять осторожность в юридической квалификации событий, поскольку расследование обстоятельств взрыва продолжается, подчеркнул Мирман. При этом госминистр отказался огласить гражданство пострадавших при взрыве.

До этого сообщалось, что среди пострадавших мог оказаться украинский олигарх Вадим Ермолаев, его супруга и ребенок.

Владелец строительной компании Ермолаев входил в список самых состоятельных украинских предпринимателей, но отказался от гражданства Украины в 2019 году. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел в 2023 году санкции в отношении Ермолаева.

Я этого не подтверждаю. Эти сведения относятся к судебному расследованию, я не могу их разглашать заявил Мирман

Вечером 29 июня в Монако в подъезде жилого дома произошел мощный взрыв. Источники в полиции сообщили газете Le Figaro, что пострадали трое человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены в больницы Ниццы. Предполагаемый устроитель взрыва скрылся с места происшествия, он объявлен в розыск.

Французский телеканал BFMTV утверждал, что среди пострадавших могут оказаться граждане России.