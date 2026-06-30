Москва30 июнВести.Предполагаемый организатор взрыва в Монако мог бежать во Францию. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на заявление государственного министра княжества Кристофа Мирмана.
Как утверждается, в настоящий момент местонахождение подозреваемого неизвестно.
Предполагаемый преступник, по всей видимости, уехал во Франциюсказал Мирман
По словам министра, судебные и разведывательные службы Монако и Франции продолжают тесно взаимодействовать по этому делу.
По предварительным данным, в результате взрыва в Монако пострадали три человека. Согласно информации СМИ, ранения получили украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его супруга и их ребенок. По мнению эксперта Института стран СНГ Александра Дудчака, к взрыву может быть причастна Украина.