Эксперт заметил украинский след во взрыве в Монако Эксперт допустил связь между взрывом в Монако и Украиной

Москва30 июн Вести.К взрыву в Монако, который произошел вечером 29 июня, может быть причастна Украина. Такое мнение ИС "Вести" озвучил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Он назвал произошедшее выяснением отношений между членами одной организованной преступной группировки, которая занимается грабежом населения по всему миру.

Эти колл-центры и грабят людей … везде … Это террористическая акция, которая для нынешнего киевского режима является абсолютно естественной, потому что терроризм – это неотъемлемая часть нынешней украинской власти … Украина переносит свои привычки вести террористическую войну не только … с мирными жителями, но и выясняет отношения в рамках своих деловых кругов, если их можно так назвать, на территории европейских стран сказал Дудчак

По предварительным данным, в результате взрыва в Монако пострадали три человека. Украинские СМИ сообщают, что были ранены бизнесмен Вадим Ермолаев, его супруга и их ребенок. Ермолаев является одним из богатейших людей Украины и, предположительно, связан с деятельностью мошеннических колл-центров.