В Монако прозвучал взрыв, пострадали как минимум три человека

В результате взрыва в Монако пострадали три человека В Монако прозвучал взрыв, пострадали как минимум три человека

Москва30 июн Вести.В результате взрыва в Монако пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на официальные источники.

В статье говорится, что инцидент случился около 21:00 по местному времени на туристической улице Реверан-Пер-Луи-Фролла.

По предварительным данным, причиной взрыва мог стать рюкзак, оставленный на улице мужчиной. Предполагаемый виновник инцидента скрылся с места происшествия и в настоящее время находится в розыске.

Согласно информации издания, трое человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Мэр Ниццы Эрик Чиотти в социальной сети X выразил соболезнования пострадавшим, а также заявил о полной поддержке мобилизованных сил безопасности и экстренных служб.

Теракт, совершенный сегодня, — трагедия высказался он

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