BFMTV: среди раненых при взрыве в Монако числятся граждане РФ и Украины

В числе пострадавших при взрыве в Монако есть граждане России и Украины BFMTV: среди раненых при взрыве в Монако числятся граждане РФ и Украины

Москва30 июн Вести.В числе пострадавших в результате взрыва на улице в Монако фигурируют граждане Российской Федерации и Украины.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Жертвами стали украинцы и россияне указывается в публикации

Ранее сообщалось, что на одной из туристических улиц Монако при взрыве пострадали по меньшей мере три человека. Предполагаемый виновник инцидента скрылся с места происшествия и сейчас находится в розыске. Мэр Ниццы Эрик Чиотти назвал случившееся терактом.