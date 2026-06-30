Москва30 июнВести.В числе пострадавших в результате взрыва на улице в Монако фигурируют граждане Российской Федерации и Украины.
Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Жертвами стали украинцы и россиянеуказывается в публикации
Ранее сообщалось, что на одной из туристических улиц Монако при взрыве пострадали по меньшей мере три человека. Предполагаемый виновник инцидента скрылся с места происшествия и сейчас находится в розыске. Мэр Ниццы Эрик Чиотти назвал случившееся терактом.