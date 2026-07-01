В Монако задержали иностранца, возможно, связанного со взрывом

По делу о взрыве в Монако задержан иностранец В Монако задержали иностранца, возможно, связанного со взрывом

Москва1 июл Вести.В Монако задержали иностранца, который может быть связан с покушением на украинского бизнесмена, сообщает телеканал Monaco info.

Он был помещен под стражу, поскольку возникла необходимость провести определенные проверки добавляет телеканал

Уточняется, что задержанного уже отпустили. Информации о предъявленных ему обвинениях нет.

29 июня в Монако прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали три человека. В частности, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его 13-летний сын, а также неназванная женщина. Спутница Ермолаева получила тяжелые ранения ног и находится в критическом состоянии. По данным СМИ, официальная жена бизнесмена не пострадала.