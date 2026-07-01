Москва1 июлВести.В Монако задержали иностранца, который может быть связан с покушением на украинского бизнесмена, сообщает телеканал Monaco info.
Он был помещен под стражу, поскольку возникла необходимость провести определенные проверкидобавляет телеканал
Уточняется, что задержанного уже отпустили. Информации о предъявленных ему обвинениях нет.
29 июня в Монако прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали три человека. В частности, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его 13-летний сын, а также неназванная женщина. Спутница Ермолаева получила тяжелые ранения ног и находится в критическом состоянии. По данным СМИ, официальная жена бизнесмена не пострадала.