Москва18 июлВести.Сотрудники правоохранительных органов Монако задержали помощницу пережившего покушение украинского бизнесмена Вадима Ермолаева за незаконное проникновение на место взрыва. Об этом сообщило издание Nice-Matin со ссылкой на источники.
По информации журналистов, вход в здание, где произошел взрыв, был запрещен в связи с проведением расследования.
Однако это не помешало … подозреваемой сломать пломбы и проникнуть внутрь жилого комплекса Sun's Palace. Именно это и привело к ее задержанию и помещению под стражуговорится в публикации
В ходе допроса, как утверждается, правоохранители пришли к выводу, что у задержанной нет прямых связей с покушением. По данным издания, помощница Ермолаева пришла на место происшествия, чтобы по просьбе Ермолаева "срочно забрать его паспорт".
Позже ее отпустили из-под стражи без предъявления обвинения, пишет издание.
Ранее офис генерального прокурора Украины опубликовал видео покушения на Ермолаева в Монако. Сам бизнесмен после покушения обратился к властям ряда государств и международным организациям с просьбой обеспечить безопасность своей семьи и свидетелей.