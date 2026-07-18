В Монако задержали помощницу Ермолаева за проникновение на место взрыва

Полиция Монако задержала помощницу пережившего покушение Ермолаева В Монако задержали помощницу Ермолаева за проникновение на место взрыва

Москва18 июл Вести.Сотрудники правоохранительных органов Монако задержали помощницу пережившего покушение украинского бизнесмена Вадима Ермолаева за незаконное проникновение на место взрыва. Об этом сообщило издание Nice-Matin со ссылкой на источники.

По информации журналистов, вход в здание, где произошел взрыв, был запрещен в связи с проведением расследования.

Однако это не помешало … подозреваемой сломать пломбы и проникнуть внутрь жилого комплекса Sun's Palace. Именно это и привело к ее задержанию и помещению под стражу говорится в публикации

В ходе допроса, как утверждается, правоохранители пришли к выводу, что у задержанной нет прямых связей с покушением. По данным издания, помощница Ермолаева пришла на место происшествия, чтобы по просьбе Ермолаева "срочно забрать его паспорт".

Позже ее отпустили из-под стражи без предъявления обвинения, пишет издание.

Ранее офис генерального прокурора Украины опубликовал видео покушения на Ермолаева в Монако. Сам бизнесмен после покушения обратился к властям ряда государств и международным организациям с просьбой обеспечить безопасность своей семьи и свидетелей.