Украина опубликовала видео со взрывом бомбы, предназначенной для Ермолаева Украинская генпрокуратура показала видео покушения на Ермолаева

Москва17 июл Вести.Офис генерального прокурора Украины опубликовал видео покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

На кадрах видно, как подозреваемая в организации взрыва Анастасия Березовская оставляет сумку с бомбой возле дверей дома Ермолаева непосредственно перед тем, как бизнесмен и его спутники подошли к этой двери. После этого происходит взрыв.

Украинские СМИ сообщают, что исполнители заранее установили камеру поблизости от места преступления для того, чтобы иметь подтверждение выполнения заказа.

Сам Ермолаев после покушения обратился к властям нескольких стран и международным организациям с просьбой обеспечить безопасность своей семьи и свидетелей. Он связал нападение на него с действиями украинской разведки.

Между тем тело Березовской было найдено 7 июля под Киевом.