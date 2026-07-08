Nice-Matin: подозреваемую в покушении на Ермолаева привлекали за хулиганство

Французские СМИ узнали детали биографии подозреваемой в покушении на Ермолаева Nice-Matin: подозреваемую в покушении на Ермолаева привлекали за хулиганство

Москва8 июл Вести.Гражданка Украины Анастасия Березовская, подозреваемая в покушении на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, ранее проживала в Житомире, сообщает французская газета Nice-Matin со ссылкой на дипломатический источник.

Березовская не имела серьезных проблем с законом, хотя ее привлекали к ответственности за незначительные административные правонарушения по статье о хулиганстве, отмечает газета.

Некоторое время Березовская находилась в Германии в статусе беженца, а 1 июля вернулась на Украину.

Местные СМИ сообщили 7 июля, что тело Березовской найдено под Киевом.

Офис генпрокурора подтвердил эти сведения и заявил о задержании сообщников Березовской - сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, а также бывшего полицейского. Оба неоднократно переводили деньги на счета Березовской.

Украинская генпрокуратура также обнародовала видеозапись, сделанную дома у бывшего сотрудника правоохранительных органов. Предположительно, Березовскую пытали в подвале дома.

Взрыв в Монако, к которому могла быть причастна погибшая 39-летняя украинка, произошел 29 июня. При взрыве пострадали трое человек, в том числе Ермолаев, который уже вышел из комы.

Генеральный прокурор княжества Стефан Тибо заявил, что произошедшее не классифицируется как теракт.

Правоохранительные органы Монако изучают возможные причины покушения на Ермолаева, рассматривая как версии, связанные с организованной преступностью, так и личные мотивы.

По одной из версий, покушение связано с возможной местью со стороны партнеров сына Ермолаева, Артура, по компании Milton Group. Эта компания владеет почти 150 колл-центрами. Бывшие партнеры по бизнесу могли отомстить семье Ермолаевых за сделку со следствием, благодаря которой Артур избежал тюрьмы в Эстонии, признав вину и выплатив рекордный штраф.

Другая версия касается возможной реорганизации активов Ермолаева из-за введенных в отношении него санкций. Предприниматель официально не оформил развод с первой супругой и находился в отношениях с Анной Насобиной, которая пострадала при покушении. Перераспределение активов могло вызвать конфликты внутри семьи Ермолаевых.