Олейник: у Ермолаева было около 150 колл-центров, работающих по России и Европе

Экс-депутат Рады рассказал о масштабе деятельности колл-центров Ермолаева Олейник: у Ермолаева было около 150 колл-центров, работающих по России и Европе

Москва7 июл Вести.У украинского олигарха Вадима Ермолаева, на которого было совершено покушение в Монако, было около 150 колл-центров, обманывавших россиян и европейцев. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в интервью ИС "Вести".

Политик рассказал, что Ермолаев имел обширный многомиллиардный бизнес, который касался сфер строительства, сельского хозяйства и стоматологии.

В том числе в последнее время он и его сын занялись колл-центрами. Их было, как говорят эксперты, где-то 150, и там работало около 10-15 тыс. операторов. Но они работали не только на Россию, они работали и на Европу. И где-то опять же эксперты утверждают, что около 100 млн забрали личных средств граждан, которые проживали в Европе… Деньги, полученные в колл-центрах, надо отмывать. Как правило, их отмывают через бизнес. У него строительство, у него сельское хозяйство, и можно отмыть эти деньги рассказал Олейник

По его словам, колл-центры, в том числе Ермолаева, "крышует" Служба безопасности Украины (СБУ). Такое же мнение ранее выразил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

В конце июня при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Труп женщины, обвиняемой в покушении, нашли 6 июля под Киевом. По этому делу ранее были задержаны офицер ГУР и бывший силовик.