Экс-нардеп Олейник связал покушение на Ермолаева в Монако с его планами по НАБУ

Экс-депутат Рады назвал новую причину покушения на бизнесмена в Монако Экс-нардеп Олейник связал покушение на Ермолаева в Монако с его планами по НАБУ

Москва1 июл Вести.Покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако может быть связано с его возможным согласием на сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

В беседе с NEWS.ru он указал на существование большого количества версий покушения на Ермолаева. Одна из них, по словам Олейника, заключается в том, что у предпринимателя хотели отобрать бизнес.

Понятно, что существует и вторая версия. Он мог искать политических оппонентов действующей власти в расчете на то, что поддержит их финансами и в дальнейшем вернет свое бизнес-влияние... Но появилась последняя интересная информация: Ермолаев дал согласие сотрудничать с НАБУ. А там уже интересы появляются не только у [главы киевского режима Владимира] Зеленского, но и у СБУ сказал экс-депутат

Олейник предположил, что Ермолаев мог стать опасным для киевского режима свидетелем, чьи показания могли угрожать целым структурам, которые получали прибыль от деятельности колл-центров на Украине.

Ранее появилась информация, что Ермолаев в ближайшее время хотел организовать в Европейском парламенте конференцию, посвященную теме коррупции на Украине.