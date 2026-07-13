Появилась еще одна версия причины покушения на Ермолаева в Монако Названа еще одна версия причины покушения на Ермолаева в Монако

Москва13 июл Вести.Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого было совершено покушение в Монако, вероятно, хотел вступить в сговор с действующим украинским послом в Великобритании Валерием Залужным. Такое предположение ИС "Вести" высказал народный депутат Украины 5-7 созывов, член совета международного общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

По его словам, версий покушений на Ермолаева в Монако может быть много.

Вероятно, [глава киевского режима Владимир] Зеленский выступал у него [Ермолаева] на корпоративах … Он себя неплохо чувствовал до 2019 года. И вдруг в 2019 году Ермолаев обращается с заявлением к Зеленскому, что он хочет отказаться и отказался от гражданства Украины. С чего бы это? В 2023 году уже Совет безопасности и обороны Украины (СНБО) под председательством Зеленского накладывает арест на его имущество. Понятно, в данном случае бизнесмен прежде всего хочет защитить свои интересы. А как это можно сделать? Вступив в сговор, например, с Залужным или с кем-то другим, кто может быть реальным кандидатом и президентом в будущем. И заключить договор: "Я даю деньги и компромат на эту всю шайку, а ты мне гарантируешь возврат моего" сказал Олейник

Кроме того, он не исключил, что Ермолаев был готов сотрудничать с НАБУ по вопросу коррупции, а также выступить в Европарламенте с соответствующим заявлением.

Ранее генпрокурор Монако Стефан Тибо заявил, что состояние пострадавшего при взрыве в Монако украинского бизнесмена Вадима Ермолаева улучшается.