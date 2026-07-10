Москва10 июлВести.Состояние пострадавшего при взрыве в Монако украинского бизнесмена Вадима Ермолаева улучшается, заявил генпрокурор Монако Стефан Тибо.
Жизнь спутницы Ермолаева, как отметил Тибо во время пресс-конференции, по-прежнему находится под угрозой.
Женщине, которая получила серьезные травмы, стало немного лучше, как нам сообщили, однако ее состояние по-прежнему остается критическим. Что касается мужчины, который также был ранен, … его состояние улучшаетсязаявил Тибо
Однако, как пояснил генпрокурора Монако, Ермолаев "пока еще не находится в состоянии, позволяющем его опросить".
Взрыв в Монако произошел 29 июня. В ходе происшествия пострадали трое человек, в том числе Ермолаев, который уже вышел из комы. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) опубликовала данные, что по этому делу разыскивается гражданка Украины Анастасия Березовская. 6 июля ее тело было обнаружено под Киевом. По делу об убийстве задержаны бывший сотрудник правоохранительных структур и офицер ГУР Минобороны Украины. Последнему избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.
Как заявил экс-советник генпрокурора Украины Андрей Телиженко, ссылаясь на источники в Киеве, глава киевского режима Владимир Зеленский дал добро на совершение взрыва в Монако.