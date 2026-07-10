В Монако заявили об улучшении состояния пострадавшего при взрыве Ермолаева

Генпрокурор Монако рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве Ермолаева В Монако заявили об улучшении состояния пострадавшего при взрыве Ермолаева

Москва10 июл Вести.Состояние пострадавшего при взрыве в Монако украинского бизнесмена Вадима Ермолаева улучшается, заявил генпрокурор Монако Стефан Тибо.

Жизнь спутницы Ермолаева, как отметил Тибо во время пресс-конференции, по-прежнему находится под угрозой.

Женщине, которая получила серьезные травмы, стало немного лучше, как нам сообщили, однако ее состояние по-прежнему остается критическим​​​. Что касается мужчины, который также был ранен, … его состояние улучшается заявил Тибо

Однако, как пояснил генпрокурора Монако, Ермолаев "пока еще не находится в состоянии, позволяющем его опросить".

Взрыв в Монако произошел 29 июня. В ходе происшествия пострадали трое человек, в том числе Ермолаев, который уже вышел из комы. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) опубликовала данные, что по этому делу разыскивается гражданка Украины Анастасия Березовская. 6 июля ее тело было обнаружено под Киевом. По делу об убийстве задержаны бывший сотрудник правоохранительных структур и офицер ГУР Минобороны Украины. Последнему избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.

Как заявил экс-советник генпрокурора Украины Андрей Телиженко, ссылаясь на источники в Киеве, глава киевского режима Владимир Зеленский дал добро на совершение взрыва в Монако.