На Украине офицер ГУР арестован на два месяца по делу об убийстве Березовской

Сотрудник ГУР арестован на два месяца по делу об убийстве Березовской На Украине офицер ГУР арестован на два месяца по делу об убийстве Березовской

Москва9 июл Вести.На два месяца арестовали сотрудника главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, подозреваемого в убийстве украинки Анастасии Березовской, покушавшейся на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщают украинские СМИ.

Печерский районный суд Киева девятого июля заключил под стражу сотрудника главного управления разведки Минобороны Владислава Реута без права внесения залога сообщает канал "Общественное"

29 июня в Монако взорвалось устройство, начиненное металлическими мелкими поражающими элементами. Пострадали три человека — сам Ермолаев, его спутница и его 13-летний сын. Украинский предприниматель уже вышел из комы, его сын получил небольшие травмы, а вот спутница находится в тяжелом состоянии. Интерпол позднее опубликовал данные подозреваемой в покушении - это гражданка Украины Анастасия Березовская.

Ее труп нашли 6 июля под Киевом. По делу об убийстве задержаны офицер ГУР Минобороны Украины и бывший сотрудник правоохранительных структур.

Ермолаев владел сетью мошеннических колл-центров на Украине. Он вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции.