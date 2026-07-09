Москва9 июлВести.На два месяца арестовали сотрудника главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, подозреваемого в убийстве украинки Анастасии Березовской, покушавшейся на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщают украинские СМИ.
Печерский районный суд Киева девятого июля заключил под стражу сотрудника главного управления разведки Минобороны Владислава Реута без права внесения залогасообщает канал "Общественное"
29 июня в Монако взорвалось устройство, начиненное металлическими мелкими поражающими элементами. Пострадали три человека — сам Ермолаев, его спутница и его 13-летний сын. Украинский предприниматель уже вышел из комы, его сын получил небольшие травмы, а вот спутница находится в тяжелом состоянии. Интерпол позднее опубликовал данные подозреваемой в покушении - это гражданка Украины Анастасия Березовская.
Ее труп нашли 6 июля под Киевом. По делу об убийстве задержаны офицер ГУР Минобороны Украины и бывший сотрудник правоохранительных структур.
Ермолаев владел сетью мошеннических колл-центров на Украине. Он вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции.