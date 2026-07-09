Арестован второй подозреваемый в убийстве женщины, покушавшейся на олигарха

Арестован второй подозреваемый в убийстве женщины, покушавшейся на олигарха Арестован второй подозреваемый в убийстве женщины, покушавшейся на олигарха

Москва9 июл Вести.Суд в Киеве отправил под стражу бывшего полицейского Виталия Жиковича – второго подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Адвокат Жиковича просил избрать его подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста, а обвинение настаивает на 60 днях содержания под стражей, сообщает РИА Новости.

Первым арестованным был сотрудник главного управления разведки минобороны Украины Владислав Реут. Его арестовали на два месяца​​​.

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, владевший сетью мошеннических колл-центров на Украине и вышедший из украинского гражданства в 2019 году.

В покушении на него подозревали гражданку Украины Анастасию Березовскую, но через несколько дней ее саму нашли мертвой под Киевом.

По мнению экспертов, теперь уже эти двое задержанных могут не дожить до конца следствия, а если доживут, все концы будут спрятаны в воду.