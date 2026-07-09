Бывший генерал-майор ФСБ предположил, что убийц Березовской могут убить в тюрьме Бывший генерал-майор ФСБ Михайлов: убийц Березовской могут устранить в тюрьме

Москва9 июл Вести.Офицера Главного управления разведки Украины и украинского экс-силовика, которые признались в убийстве Анастасии Березовской, обвиняемой в покушении на олигарха Вадима Ермолаева в Монако, могут ликвидировать в тюрьме. Об этом заявил генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов.

По его словам, которые приводит KP.RU, вероятность того, что их могут убить в тюрьме, составляет 50 на 50.

Не уверен, что задержанные персонажи доживут до конца следствия. А если доживут - концы будут спрятаны в воду сказал Михайлов

Экс-генерал-майор ФСБ предположил, что покушение на Ермолаева имеет криминальный характер. Он подчеркнул, что убийство олигарха было бы выгодно и начальству арестованных, и предполагаемым заказчикам, и, возможно, окружению главы киевского режима Владимира Зеленского.

В конце июня при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Тело женщины, обвиняемой в покушении на олигарха, нашли 6 июля под Киевом. По этому делу были задержаны офицер ГУР и бывший силовик.