Прозоров: Ермолаев может заключить сделку с правоохранительными органами ЕС

Экс-сотрудник СБУ Прозоров допустил сделку Ермолаева с правоохранителями ЕС Прозоров: Ермолаев может заключить сделку с правоохранительными органами ЕС

Москва8 июл Вести.Украинский предприниматель Вадим Ермолаев, на которого недавно совершено покушение в Монако, может пойти на сотрудничество с правоохранительными органами стран Евросоюза (ЕС) в обмен на предоставление защиты, заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в интервью ТАСС.

Если пресс-конференции не будет, значит, он пошел на сделку с правоохранителями европейских стран, все им рассказал взамен на гарантии безопасности приводит ТАСС слова Прозорова

Прозоров сообщил, что Ермолаев намеревался провести пресс-конференцию, посвященную коррупции на Украине, с участием высокопоставленных лиц, в том числе тех, кто связан с деятельностью мошеннических колл-центров на Украине.

Покушение на Ермолаева произошло 29 июня, в подъезде жилого дома в Монако прогремел взрыв.

По данным французского телеканала BFMTV, среди троих пострадавших оказался получивший гражданство Кипра Ермолаев, которого СМИ неоднократно называли одним из самых богатых украинских олигархов. Ермолаев вышел из комы.

Тело подозреваемой в покушении на Ермолаева 39-летней Анастасии Березовской найдено 7 июля под Киевом.

Правоохранительные органы Монако изучают возможные причины покушения на предпринимателя, рассматривая как версии, связанные с организованной преступностью, так и личные мотивы.

По одной из версий, покушение связано с возможной местью со стороны партнеров сына Ермолаева, Артура, по компании Milton Group, которая владеет около 150 колл-центрами.

Бывшие партнеры по бизнесу могли отомстить семье Ермолаевых за сделку со следствием, благодаря которой Артур избежал тюрьмы в Эстонии, признав вину и выплатив огромный штраф.

Другая версия касается возможной реорганизации активов Ермолаева из-за введенных в отношении него санкций.

Предприниматель официально не оформил развод с первой супругой и находился в отношениях с Анной Насобиной, которая пострадала при покушении. Перераспределение активов могло вызвать конфликты внутри семьи Ермолаевых.