Политик объяснил, чем опасна Украина в ЕС на примере теракта в Монако Политик объяснил опасность нахождения Украины в ЕС на примере теракта в Монако

Москва4 июл Вести.Покушение на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако наглядно продемонстрировало, какое будущее ожидает Еврпоейский союз при ускоренном вступлении Украины. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил бывший народный депутат украинской Верховной рады Владимир Олейник.

Я хочу поздравить европейцев с ускоренным продвижением Украины в Евросоюз. Там, когда все это закончится, и туда хлынут националисты с оружием, мало не покажется. Впервые в Монако, это говорит исполнительная власть, такое произошло. Монако-то всегда было безопасной, тихой гаванью. А сегодня это [не так]. И туда пришла вот эта нацистская Украина с ее правилами, разборками, плевками на все, на правосудие и так далее сказал Олейник

Вечером 29 июня у подъезда жилого дома в Монако прогремел взрыв, трое человек получили серьезные ранения. Один из них – олигарх и предприниматель Вадим Ермолаев, бывший гражданин Украины, а ныне обладатель паспорта Кипра.

Генеральный прокурор княжества Стефан Тибо заявил, что произошедшее не классифицируется как теракт. В свою очередь, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью ИС "Вести" заявил о наличии тесных связей между Ермолаевым и украинскими спецслужбами.

3 июля Интерпол раскрыл имя главной подозреваемой в совершении преступления. Ей оказалась 39-летняя Анастасия Березовская. На ее арест красный ордер выдал Интерпол. Березовская подозревается в покушении, совершенном в общественном месте с использованием взрывного устройства.