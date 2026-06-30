Москва30 июн Вести.Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако – это результат криминальных разборок. Такое мнение ИС "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Килинкаров отметил, что Ермолаев отказался от украинского гражданства в пользу кипрского и израильского.

Но при этом он не перестал быть украинским бизнесменом. И он, он продолжал свою, так сказать, криминальную деятельность на территории Украины. И я думаю, то, что произошло, – это результат криминальных разборок. Это вся история про деньги, про криминальный бизнес, про разборки внутри вот этого криминального лагеря, да, ну и, соответственно, роли в этом спецслужб Украины