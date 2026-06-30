Москва30 июн Вести.Покушение в Монако на украинского олигарха Вадима Ермолаева, которое произошло вечером 29 июня, является симптомом. Об этом заявил ИС "Вести" председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По его словам, начались разборки.

Почему на Украине отлавливают мужчин и отправляют на СВО, а эти богатенькие в Монако, там говорят, даже целый батальон этих олигархов в Монако. Конечно, несправедливо… Но я думаю, что рядовые украинцы должны еще немножко подумать: "Как так наших мужчин отлавливают, ссылают на СВО, потом получаем гробы обратно. А эти там жируют, живут хорошо". Поэтому я думаю, то, что вот такие разборки начались, это симптоматичность сказал Миронов

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали три человека. Как писали французские СМИ, пострадавшими являются украинский олигарх, его супруга и ребенок. По информации украинских СМИ, пострадавшим мужчиной является украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Как они также предположили, врыв в Монако мог быть атакой на Ермолаева и могу быть связан с его причастнностью с деятельностью колл-центров на Украине.