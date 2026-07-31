Москва31 июл Вести.Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев спустя месяц после совершенного на него в конце июня в Монако покушения находится в тяжелом состоянии, пишет французского издание Nice-Matin.

29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали Ермолаев, его сын и спутница предпринимателя. Как ранее рассказывал сам бизнесмен, он считает, что к покушению на него могла быть причастна украинская разведка.

Бизнесмен и подросток находятся в тяжелом состоянии пишет издание

20 июля Ермолаев давал Nice-Matin первое после покушения на него интервью. В нем украинский бизнесмен рассказал о произошедшем и заявил, что ему неизвестно, кто именно пожелал ему зла.