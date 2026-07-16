Москва16 июлВести.Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев сообщил, что ему и членам его семьи предстоят долгие месяцы лечения и реабилитации после покушения в Монако. Его письмо приводит французская газета Nice-Matin.
По словам Ермолаева, его партнерша Анна получила тяжелые травмы с необратимыми последствиями, а их сын – ожоги, переломы и другие серьезные повреждения.
В настоящее время я нахожусь в реанимации и только начинаю длительный процесс восстановления. Для каждого из нас предстоящие месяцы и годы будут отмечены операциями, лечением и реабилитациейрассказал Ермолаев
Бизнесмен подчеркнул, что произошедшее было именно покушением на убийство, а не попыткой "предупреждения".
Ранее сообщалось, что Ермолаев после совершенного на него в Монако покушения обратился к властям нескольких государств и международным организациям с просьбой обеспечить безопасность своей семьи и свидетелей.