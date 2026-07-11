Посольство РФ: во Франции и в Монако убедились в террористической сущности Киева

Посольство России во Франции отреагировало на теракт в Монако Посольство РФ: во Франции и в Монако убедились в террористической сущности Киева

Москва11 июл Вести.Жители Франции, а также Монако после покушения в княжестве на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева получили подтверждение террористической природы киевского режима.

Об этом в беседе с РИА Новости заявили в российском посольстве в Париже.

Это первый подобный теракт в истории княжества. Причем, как выясняется, его следы ведут на Украину. Жители Монако и Франции, где этот взрыв также вызвал огромный резонанс, смогли убедиться в террористической сущности киевского режима отметили в диппредставительстве

Взрыв в Монако прогремел 29 июня. В результате происшествия пострадали три человека, включая украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. К настоящему времени олигарх вышел из комы.

Генеральный прокурор княжества Стефан Тибо заявил, что произошедшее не классифицируется как теракт.

Правоохранительные органы Монако изучают возможные причины покушения на предпринимателя, рассматривая как версии произошедшего, связанные с организованной преступностью, так и личные мотивы.

По одной из версий, покушение могло быть связано с возможной местью со стороны партнеров сына Ермолаева, Артура, по компании Milton Group. Эта фирма владеет около 150 колл-центрами.

Бывшие партнеры по бизнесу могли отомстить семье Ермолаевых за сделку со следствием, благодаря которой Артур избежал тюрьмы в Эстонии, признав вину и выплатив рекордный штраф.

Другая версия касается возможной реорганизации активов Вадима Ермолаева из-за введенных в отношении него санкций. Бизнесмен официально не оформил развод с первой супругой и находился в отношениях с Анной Насобиной, которая пострадала при покушении. Перераспределение активов могло вызвать конфликты внутри семьи Ермолаевых.

7 июля украинские СМИ сообщили, что под Киевом было найдено тело подозреваемой в покушении на бизнесмена – 39-летней уроженки Житомира Анастасии Березовской.

Председатель совета международного движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о причастности к теракту украинских спецслужб.