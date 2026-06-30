Генпрокурор Монако Тибо: недавний взрыв не классифицируется как теракт

Генпрокуратура Монако не считает недавний взрыв в подъезде жилого дома терактом Генпрокурор Монако Тибо: недавний взрыв не классифицируется как теракт

Москва30 июн Вести.Взрыв, произошедший в Монако вечером 29 июня, по предварительным данным, нельзя квалифицировать как теракт. Об этом заявил генеральный прокурор княжества Стефан Тибо. Его заявления приводит телеканал BFMTV.

Во время пресс-конференции он рассказал о ходе расследования происшествия.

Это нападение нельзя классифицировать как террористическое. Было возбуждено уголовное дело по обвинениям в "покушении на убийство" и "размещении взрывчатых веществ или устройств на дорогах общего пользования" пояснил Тибо

Он не стал раскрывать личности жертв взрыва. Ранее СМИ писали о том, что преступление было направлено против украинского олигарха Вадима Ермолаева, его супруги и ребенка.

Двое из пострадавших по-прежнему находятся сегодня утром в критическом состоянии после вчерашнего взрыва уточнил генпрокурор

Он добавил, что власти Монако и Франции делают все возможное, чтобы установить личность человека, подложившего бомбу.

Ранее лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо предположил, что к взрыву в Монако причастен киевский режим Владимира Зеленского.