Москва30 июнВести.Киевский режим Владимира Зеленского давно перешел черту, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Своим мнением он поделился в соцсети X.
Политик прокомментировал взрыв в Монако, прогремевший накануне вечером. По словам государственного министра Кристофа Мирмана, речь, предположительно, идет о первом в истории княжества теракте.
По предварительным данным, в результате инцидента могли пострадать украинский олигарх, его супруга и их ребенок. Украинские СМИ утверждают, что тяжелые ранения получил бизнесмен из Днепропетровска Вадим Ермолаев, являющийся одним из богатейших людей Украины и, вероятно, связанный с деятельностью мошеннических колл-центров.
По словам Филиппо, взрыв мог быть операцией, связанной с "украинскими спецслужбами" или "проукраинскими экстремистскими группировками".
Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он устраивает смертоносные нападения прямо здесь! Как мы можем приветствовать украинские войска на Елисейских полях 14 июля [в День взятия Бастилии]?! Как мы можем продолжать поставлять оружие и выписывать чеки на миллиарды евро такому режиму?!задал риторические вопросы Филиппо
Ермолаев отказался от украинского гражданства в 2019 году, а в 2023-м получил санкции от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Ранее французский телеканал BFMTV сообщил, что в числе пострадавших во время взрыва в Монако есть граждане России и Украины.