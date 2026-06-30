Филиппо прокомментировал взрыв в Монако, намекнув на вину Зеленского Филиппо о взрыве в Монако: режим Зеленского перешел черту

Москва30 июн Вести.Киевский режим Владимира Зеленского давно перешел черту, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Своим мнением он поделился в соцсети X.

Политик прокомментировал взрыв в Монако, прогремевший накануне вечером. По словам государственного министра Кристофа Мирмана, речь, предположительно, идет о первом в истории княжества теракте.

По предварительным данным, в результате инцидента могли пострадать украинский олигарх, его супруга и их ребенок. Украинские СМИ утверждают, что тяжелые ранения получил бизнесмен из Днепропетровска Вадим Ермолаев, являющийся одним из богатейших людей Украины и, вероятно, связанный с деятельностью мошеннических колл-центров.

По словам Филиппо, взрыв мог быть операцией, связанной с "украинскими спецслужбами" или "проукраинскими экстремистскими группировками".

Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он устраивает смертоносные нападения прямо здесь! Как мы можем приветствовать украинские войска на Елисейских полях 14 июля [в День взятия Бастилии]?! Как мы можем продолжать поставлять оружие и выписывать чеки на миллиарды евро такому режиму?! задал риторические вопросы Филиппо

Ермолаев отказался от украинского гражданства в 2019 году, а в 2023-м получил санкции от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Ранее французский телеканал BFMTV сообщил, что в числе пострадавших во время взрыва в Монако есть граждане России и Украины.