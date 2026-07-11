Москва11 июл Вести.Во Франции призвали сместить режим Владимира Зеленского после заявления экс-главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко о преступлениях Киева. С таким заявление выступил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Шевченко опубликовал пост, перечислив в нем преступления, которые могут быть связаны с режимом Зеленского, включая убийство украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Он также заявил, что глава киевского режима готов использовать любые средства против своих противников.

Французский политик отметил в соцсети Х, что Шевченко раскрыл "преступные и мафиозные методы" киевского режима, который Запад продолжает финансировать и вооружать. Часть этих средств, по словам Филиппо, оседает в карманах "проевропейской мафии".

Бывший глава Банка Украины раскрывает секреты преступных и мафиозных методов режима Зеленского... Это безумие должно прекратиться, и этих людей нужно сместить! написал Филиппо

Взрыв в Монако произошел 29 июня. Пострадали три человека, в числе которых Ермолаев. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) опубликовала данные, что по этому делу разыскивается гражданка Украины Анастасия Березовская. 6 июля ее тело обнаружили под Киевом. По делу об убийстве задержаны экс-сотрудник правоохранительных структур и офицер ГУР Минобороны Украины. Последнего арестовали на два месяца.

Экс-советник генпрокурора Украины Андрей Телиженко, ссылаясь на источники в Киеве, заявлял, что Зеленский дал добро на совершение взрыва в Монако.

Генпрокурор Монако Стефан Тибо сообщал, что состояние Ермолаева улучшается. Он также добавил, что жизнь спутницы украинского бизнесмена по-прежнему находится под угрозой.