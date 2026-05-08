Лидер французской партии призвал соотечественников выступить против помощи ВСУ Филиппо: французам пора выступить против помощи ВСУ

Москва8 мая Вести.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что французам пора выступить против помощи ВСУ.

Об этом он сказал в свете скандала с Владимиром Зеленским из-за расследования НАБУ.

Мы были правы с самого начала: Зеленский находится в центре обширной коррупционной сети говорится в его публикации в соцсети

По словам Филиппо, конфликт на Украине спонсируется сетью европейских политиков, которые получают долю от финансирования Киева.

"Французы должны восстать против этого массового грабежа!" - добавил он.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал Зеленского, обвинив его в коррупции и затягивании конфликта на Украине.