Москва8 маяВести.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что французам пора выступить против помощи ВСУ.
Об этом он сказал в свете скандала с Владимиром Зеленским из-за расследования НАБУ.
Мы были правы с самого начала: Зеленский находится в центре обширной коррупционной сетиговорится в его публикации в соцсети
По словам Филиппо, конфликт на Украине спонсируется сетью европейских политиков, которые получают долю от финансирования Киева.
"Французы должны восстать против этого массового грабежа!" - добавил он.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал Зеленского, обвинив его в коррупции и затягивании конфликта на Украине.