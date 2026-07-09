Москва9 июл Вести.Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал прекратить оказание помощи Киеву, отреагировав на высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о дальнейшей финансовой поддержке Украины.

Причиной резкой реакции политика послужил пост Мерца, в котором тот заявил, что Украина "может рассчитывать на Европу", заверил Владимира Зеленского в полной поддержке и высказался о выделении Киеву 70 миллиардов евро.

Затем нам скажут, что мы должны прекратить возмещать расходы на лекарства, заморозить пенсии, повысить налоги, потому что у нас "нет денег"!… Хватит! возмутился Филиппо

Французский политик указал на то, что миллиарды, оплачиваемые французскими налогоплательщиками, направляются на нужды неевропейского государства, тогда как эти средства могли бы пойти на внутренние потребности. По его мнению, европейские руководители обязаны в первую очередь учитывать интересы собственных народов, а не финансировать внешние конфликты в условиях роста цен, сокращения доступа к медицине и снижения социальной защищенности.

Позиция Филиппо созвучна взглядам других европейских критиков курса Брюсселя. Ранее основательница немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт также выступила против Мерца, обвинив его в том, что он продолжает направлять Украине "миллиардные подарки" в качестве "благодарности" за подрыв газопроводов "Северный поток".

По итогам саммита в Анкаре 7-8 июля страны НАТО приняли декларацию с обязательством предоставить Украине вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на том же уровне в 2027 году. Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее отмечал, что именно Берлин планирует сделать крупнейший среди стран альянса индивидуальный взнос на поддержку Киева. При этом сам Мерц отказался назвать размер будущего вклада Германии в рамках очередного пакета военной помощи Украине.