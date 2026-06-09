Москва9 июнВести.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко отреагировал на появившиеся в сети кадры, которые он охарактеризовал как свидетельство насильственной мобилизации в Украине. Свой комментарий политик опубликовал в социальной сети X.
Безумие! Режим Зеленского становится все хуже и хуже! Эта пара вышла на прогулку: внезапно появляются боевики и похищают мужчину, насильно увозят на бойню! Чтобы обогатить коррупционеров и служить НАТО и ЕС!пишет Филиппо, сопровождая пост ссылкой на видео
Политик также потребовал "прекратить поставки помощи и оружия Киеву", следует из публикации.