Флориан Филиппо назвал "безумием" кадры с насильственной мобилизацией на Украине

Лидер "Патриотов" потребовал прекратить поставки оружия Киеву из-за работы ТЦК Флориан Филиппо назвал "безумием" кадры с насильственной мобилизацией на Украине

Москва9 июн Вести.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко отреагировал на появившиеся в сети кадры, которые он охарактеризовал как свидетельство насильственной мобилизации в Украине. Свой комментарий политик опубликовал в социальной сети X.

Безумие! Режим Зеленского становится все хуже и хуже! Эта пара вышла на прогулку: внезапно появляются боевики и похищают мужчину, насильно увозят на бойню! Чтобы обогатить коррупционеров и служить НАТО и ЕС! пишет Филиппо, сопровождая пост ссылкой на видео

Политик также потребовал "прекратить поставки помощи и оружия Киеву", следует из публикации.