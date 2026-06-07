Москва7 июн Вести.В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) насильно забрали клирика Троицкого собора Украинской православной церкви протодиакона Николая Мазурца. Об этом пишет Союз православных журналистов (СПЖ).

Супруга священника заявила, что у мужчины выявлены сразу несколько серьезных заболеваний, включая близорукость и проблемы с позвоночником. Данные факты подтверждаются официальным заключением врачей.

7 июня священнослужитель вышел на связь и сообщил, что его отправляют в Николаевскую область.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования в Одессе мобилизовали мужчину вместе с его собакой.

Насильную мобилизацию, проводимую ТЦК, на Украине обозначили термином "бусификация".