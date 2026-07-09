На Украине ТЦК мобилизовал отца двоих детей, их отправили в приют Дети мобилизованного украинца оказались в детдоме, пока отец на полигоне

Москва9 июл Вести.Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) принудительно мобилизовали жителя Украины, воспитывавшего двоих несовершеннолетних детей. Из-за отсутствия попечителей его сына и дочь отправили в приют, сообщил украинский блогер Василий Мойсеенко, ведущий проект под псевдонимом "Киевский ревизор".

Мойсеенко опубликовал на своём YouTube-канале видеообращение пострадавшего мужчины. На записях военнослужащий рассказал, что его супруга в данный момент находится в следственном изоляторе (СИЗО). Самого его мобилизовали непосредственно из здания клинической больницы, куда он привёл детей на медицинский приём. После его задержания сына и дочь отправили в детский дом.

Всячески пытался написать отсюда рапорт через адвоката, но ничего не выходит. Уже месяц я здесь [на полигоне], детки уже находятся в приюте поделился мужчина на видео

Он отметил, что дети находятся в шоковом состоянии, а единственным выходом из ситуации для себя он видит самовольное оставление части (СОЧ), поскольку решить вопрос юридическим путём командование не позволяет.