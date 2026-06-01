Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации наркозависимых на Украине Военнопленный Кадунов: ТЦК мобилизуют похожих на "ходячую смерть" наркоманов

Москва1 июн Вести.Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) проводят мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически без разбора, включая даже людей с наркотической зависимостью.

Об этом рассказал сдавшийся в плен Вооруженных сил России в Сумской области рядовой 157-й механизированной бригады ВСУ Сергей Кадунов.

ТЦК ловит всех подряд: стариков, больных, худых. Пацана привезли, ходячая смерть, наркоман … Много наркоманов, в целом. У нас один чуть ли не умер — в больницу отвезли цитирует его ТАСС

Кадунов отметил, что в украинской армии разработаны специальные программы для наркозависимых, в рамках которых им постепенно снижают дозу употребляемых веществ.

31 мая в Одессе сотрудники местного ТЦК принудительно мобилизовали мужчину вместе с его собакой.