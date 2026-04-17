Москва17 апр Вести.На фоне острого дефицита личного состава офицеры Вооруженных сил Украины готовы принимать на службу даже людей с наркотической зависимостью. Об этом заявила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова.

При этом они оказались в армии с заключениями военно-врачебной комиссии "годен" или "ограниченно годен".

Эти люди либо наркозависимые, либо те, кто находится на заместительной поддерживающей терапии ... Мы сначала обнаружили их в одной воинской части, а потом поняли, что это проблема не только одной воинской части, а они действительно массово находятся в войсках заявила омбудсмен в беседе с украинской журналисткой Ириной Сампан в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналистки

По оценке омбудсмена, у этих людей целый комплекс заболеваний, и по закону их нельзя признавать годными к службе. Этого же мнения, по ее словам, придерживаются и врачи. Однако в командовании ВСУ нередко мыслят иначе. Решетилова рассказала, что разговаривала с несколькими командирами штурмовых и пехотных подразделений, которые испытывают острую нехватку людей и заявляют, что готовы брать на службу практически всех.

Ранее сообщалось, что украинские власти изменили подход к принудительной мобилизации. Теперь, по данным немецкого издания Berliner Zeitung, сотрудники территориальных центров комплектования (аналог российских военкоматов) задерживают украинцев, действуя в гражданской одежде.