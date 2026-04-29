Москва29 апр Вести.Командование ВСУ использует поставки наркотиков и специальных препаратов для того, чтобы решать боевые задачи. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, зависимым от наркотических веществ украинским боевикам "дают дозу при выполнении боевых задач".

То есть, ему просто ставится боевая задача, говорят: "Хочешь дозу, соответственно, давай выполняй. Не будешь выполнять [задачу], дозу не получишь". И человек понимает, что начнется ломка, из которой он может просто не выйти и погибнуть. Поэтому он предпочитает выполнение приказов, каков бы этот приказ ни был... Командование использует поставки наркотиков и применение специальных препаратов для того, чтобы решать свои боевые задачи сказал Кнутов

Эксперт напомнил про расстрел украинскими боевиками мирных жителей в Курской области. По его словам, люди в здравом уме неспособны на такую жестокость.

Какой трезвомыслящий, здравомыслящий человек будет делать то, что делают военнослужащие ВСУ: расстреливать мирных жителей, например, как это было в Курской области и в других регионах? Вот сейчас найдена могила более 500 человек, в которой 500 тел мирных граждан было уничтожено. В здравом уме человек такое не сделает. Это говорит о том, что люди находились в состоянии либо наркотического опьянения, либо [были] психически больные, которые выполняли подобного рода приказы отметил он

Ранее Кнутов сообщил, что в составе Вооруженных сил Украины растут небоевые потери. По его словам, это связано с тем, что призывают негодных к службе на фронте мужчин.