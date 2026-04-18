Москва18 апрВести.Наркозависимые массово попадают в Вооруженные силы Украины (ВСУ) после фиктивных заключений медкомиссии об их пригодности, заявила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова.
По ее словам, некоторые "наркозависимые, либо находящиеся на заместительной поддерживающей терапии" люди в какой-то момент попали в украинские войска с выводом военно-врачебной комиссии "пригодны", или "ограниченно пригодны".
Сначала обнаружили их в одной воинской части, а потом поняли, что это проблема не только одной воинской части, а они действительно массово находятся в войскахсказала Решетилова
Согласно ее данным, только в одной из воинских частей ВСУ обнаружили около двух тысяч военнослужащих с зависимостью от наркотиков. Решетилова указала, что у некоторых боевиков, проходивших "на гражданке" терапию, уже на фронте возникает "ломка". Это, как отметила омбудсмен, в итоге приводит к летальному исходу.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявлял, что командование ВСУ выдает своим бойцам наркотики.