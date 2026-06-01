Эксперт Казанин сообщил об увеличении доли наркозависимых в ВСУ с 2022 года

Москва1 июн Вести.С начала специальной военной операции доля наркозависимых в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросла и в 2025 году составляла более 38%. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил военный эксперт, доцент факультета Международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин.

Он отметил, что в новом пополнении ВСУ около 30% людей ранее состояли на учетах в наркологических диспансерах.

Значит, что касается роста доли наркозависимых в рядах ВСУ. На 2022 год доля таких людей в личном составе ВСУ составляла 9,7%, в 2023 году – уже 17%, в 2024 – 27,7% и в 2025 – уже за 38%. Это доля наркозависимых, тех, кто стабильно употребляет амфетамины, соответственно, синтетические наркотики, обезболивающие, в дозах превышающих, психотропные вещества – целый букет препаратов сказал Казанин

Также он сообщил, что до спецоперации Украина занимала четвертое место по производству и распространению в соседние страны наркотиков после Турции, Бельгии и Нидерландов.

Однако после 2022 года отмечаем трехкратный с лишним рост производства объемов различных видов наркотиков, что позволило Украине уверенно занять лидирующую позицию и опередить указанные страны добавил эксперт

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что украинские преступные сообщества стали производить синтетические наркотики, при этом часть заработанной с них прибыли направляется на вербовку исполнителей терактов в России.