МИД РФ: Киев в угоду Западу готов подсадить на наркотики четверть населения

Москва14 мая Вести.Киевский режим в угоду Западу готов подсадить на наркотики не менее четверти своего населения, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в ходе круглого стола на тему угроз распространения преступности и наркотиков с территории Украины.

Киевские власти, банально стремясь получить доступ к щедрым программам финансирования Евросоюза, готовы подсадить на наркотики не менее четверти своего населения сказал он

По его словам, в настоящее время Украина не располагает собственной антинаркотической политикой и превращена Западом в плацдарм для апробации сомнительных методов бесконтрольного распространения наркотиков среди населения. Многие из этих методов не соответствуют обязательствам Украины по трем антинаркотическим конвенциям ООН (1961, 1971 и 1988 годов).

Так на Украине с августа 2024 года разрешено потребление каннабиса в медицинских целях. В настоящее время активно обсуждается вопрос легализации использования этого вещества в рекреационных целях добавил Любинский

В МИД РФ резюмировали, что все это происходит в условиях, когда в самих западных "нарколиберальных" государствах, которые активно продвигают подобные инициативы, сворачивают соответствующие эксперименты в связи с ухудшением внутренней наркоситуации, а также ростом незаконного оборота вредоносных веществ и увеличением смертности населения.

Ранее сообщалось, что украинские боевики пытались подсаживать на наркотики жителей Красноармейска.