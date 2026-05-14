В МИД заявили, что украинские колл-центры активно используют Telegram МИД РФ: украинские колл-центры активно используют Telegram для своей работы

Москва14 мая Вести.Активизация украинских колл-центров, для деятельности которых они в первую очередь используют мессенджер Telegram, становится серьезным вызовом для безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины​​​, который проходит в Дипломатической академии.

Активно эксплуатируют популярные мессенджеры, в первую очередь Telegram. Эти центры занимаются банальным грабежом рядовых граждан, рядовых россиян, в основном пенсионеров и несовершеннолетних и находятся под плотным контролем киевских властей сказал он

Дипломат отметил, что ежегодная прибыль таких колл-центров, которых уже в 2024 году насчитывалось около 1,5 тыс., оценивается в миллиарды долларов. Полученные средства тратятся на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отправляются местным элитам, а кураторством занимаются украинские чиновники.

Любинский также заявил, что ряд европейских стран сейчас ведут переговоры с Киевом по поводу размещения мошеннических колл-центров на своей территории.