МИД РФ: мошеннические колл-центры курируют украинские чиновники и командиры

Москва14 мая Вести.Ряд чиновников и командиров на Украине курируют мошеннические колл-центры и хакерские группировки в тылу, а также участвуют в изъятии и продаже органов погибших и раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

Среди таких "кураторов" есть и представители радикальных формирований, к примеру, "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), отметил замглавы МИД.

Кроме того, ряд европейских стран – членов ЕС ведут с Украиной "негласное сотрудничество" по размещению таких колл-центров на своей территории, добавил дипломат.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что против россиян с территории Украины работают не менее 400 мошеннических колл-центров.