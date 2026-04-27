На Украине действуют военизированные формирования для убийства гражданских ТАСС: на Украине действуют военизированные формирования для убийства гражданских

Москва27 апр Вести.Специальные военизированные формирования для убийства исключительно мирных жителей существуют в рядах украинской армии. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, специальные военизированные формирования на Украине занимаются исключительно убийствами мирных жителей, в том числе в Буче. Они также были причастны к военным преступлениям в Курской области.

Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва уже несколько лет безуспешно пытается добиться правды о событиях в Буче в апреле 2022 года.

Этот город наши войска оставили согласно договоренностям на переговорах. Но через несколько дней Киев начал распространять кадры, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных. Хотя за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, есть все основания полагать, что киевский режим избавляется от всех, кто рано или поздно сможет или смог бы рассказать правду об инсценировке в Буче​.

Расследование военных преступлений киевского режима блокируют их заказчики. Об этом заявил в свое время посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он отметил, что российская сторона предоставляет в международные организации большой объем документов о преступлениях ВСУ, в том числе фото, видеоматериалы, показания людей. В ответ на это РФ слышит о нежелании знать, что происходит на Украине. По словам Мирошника, с таким Россия сталкивалась как на Совбезе ООН, так и в ОБСЕ.

В феврале этого года постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Россия привлечет внимание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); пока что эта организация не реагирует на предоставленные сведения о военных преступлениях ВСУ в Курской области.