Эксперт Шеслер рассказала о расправах ВСУ над мирными жителями "Повод может быть любой": Шеслер об убийствах боевиками ВСУ гражданских

Москва13 июл Вести.Боевики ВСУ используют любой повод, даже выдуманный или бытовой, чтобы убивать мирных жителей, поскольку силовики считают себя вправе чинить расправы над беззащитными людьми. Об этом ИС "Вести" рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Она добавила, что такие внесудебные казни происходят уже не только в Донбассе, но и в центре Украины.

Повод для того, чтобы убить гражданского человека, может быть абсолютно любой. Он может быть выдуманным, он может быть вызван какой-то бытовой причиной. Главное, что эти люди (боевики ВСУ. – Прим. ред.) считают себя вправе чинить бессудные расправы с невооруженными беззащитными людьми. Понимаете, эта грань давно пройдена, а сейчас просто это выходит наружу, потому что это происходит не только в Донбассе, где все разводят руками и говорят: "Это же военный эксцесс", а это все происходит уже в самом центре Украины, в Киевской области заявила Шеслер

Ранее Шеслер рассказала, что для солдат ВСУ граждане Украины является подопытными кроликами. А любое преступление, которое совершает армия, сразу пытаются "замазать" чиновники.